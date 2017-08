Qantas wil vanaf Sydney op Londen vliegen

Beursagenda vrijdag



07:00-08:00

Resultaten Avantium, IMCD, Groothandelsgebouwen, Eurocommercial Properties



10:00

Duitsland: IFO (Vertrouwen ondernemers)



14.30

VS: Orders duurzame goederen



16:00

Speech Fed-voorzitter Janet Yellen in Jackson Hole



21:00

Speech ECB-voorzitter Mario Draghi in Jackson Hole