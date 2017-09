Luchthavens in heel Europa fors drukker

De bij ACI aangesloten vliegvelden zagen het aantal reizigers met bijna 10 procent toenemen. Dat is volgens de organisatie in lijn met de sterke groei in voorgaande maanden. Van de vijf grootste luchthavens in Europa liet Istanbul-Atatürk veruit de sterkste groei zien: 17,6 procent. Dat komt mede doordat Turkije in juli vorig jaar werd opgeschrikt door een mislukte couppoging.

Van de overige vier grootmachten liet Schiphol de sterkste groei zien (5,6 procent), gevolgd door Parijs-Charles de Gaulle (5,4 procent) en Frankfurt (4,4 procent). Op Londen-Heathrow, dat al lange tijd geen ruimte meer heeft om extra vluchten te ontvangen, bleef de passagiersgroei beperkt tot 1,1 procent.

De Europese luchtvaartbranche profiteert volgens ACI van de aanhoudende economische groei, met name in de eurolanden. Die vertaalt zich ook in een flinke groei (ruim 10 procent) van de hoeveelheid vracht die luchthavens te verwerken kregen. Het aantal starts en landingen nam met ruim 5 procent toe, de sterkste groei in jaren.