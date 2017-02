AkzoNobel neemt levering biostoom in gebruik

Energieleverancier Eneco heeft speciaal voor het beursgenoteerde bedrijf zijn biomassacentrale Bio Golden Raand (BGR) omgebouwd, zodat die naast elektriciteit ook stoom kan produceren. In de centrale wordt jaarlijks circa 300.000 ton aan houtsnippers van sloop- en afvalhout verwerkt. Bij gelijkblijvende hoeveelheid biomassa levert de centrale voortaan een dubbele hoeveelheid duurzame energie

Minister Henk Kamp van Economische Zaken was aanwezig bij het in werking zetten van de levering. AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports investeerden gezamenlijk circa 40 miljoen euro in het project dat al in september 2015 werd aangekondigd. Er is afgesproken dat Akzo voor een periode van twaalf jaar 'groene stoom' geleverd krijgt.