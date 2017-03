'AkzoNobel al langer ondergewaardeerd'

Het aandeel AkzoNobel maakte donderdag in het eerste halfuur van de handel een sprong van 14 procent naar 73,50 euro, nadat het verf- en chemiebedrijf de afwijzing van het overnamevoorstel ter waarde van 83 euro per aandeel van het Amerikaanse PPG had bekendgemaakt. Daarbij liet Akzo ook weten dat er al langere tijd wordt nagedacht over de mogelijkheid om onderdeel Specialty Chemicals te verzelfstandigen. De besluitvorming daarover wordt de komende maanden versneld doorgevoerd.

KBC was al geruime tijd van mening dat de koers van Akzo stevig omhoog kon. De Belgische bank vindt dat het concern de laatste jaren goede stappen heeft gezet en nu duidelijk kan werken aan het creëren van waarde.

Koersdoel

Volgens ING kan de vorming van een gespecialiseerd coatingsbedrijf, dat ontstaat door de afsplitsing van Specialty Chemicals, veel waarde opleveren voor aandeelhouders. De bank sluit niet uit dat PPG een nieuwe poging gaat wagen om Akzo in te lijven, maar waarschuwt voor de grote risico's op het gebied van mededingingsregels en mogelijk politiek verzet. Verder heeft Akzo een stevige beschermingswal tegen ongewenste overnames.

KBC verhoogde zijn koersdoel voor AkzoNobel donderdag met 5 euro naar 80 euro. Daar hoort onveranderd een accumulate-advies bij. Bij ING staat Akzo op hold, met een koersdoel van 65 euro.