'Overname AkzoNobel financieel riskant'

In strategisch opzicht ziet de kredietbeoordelaar wél voordelen in een fusie tussen twee van 's wereld grootste producenten van verf en coatings. De potentiële kostenbesparingen zijn aanzienlijk, en volgens Fitch zeer welkom in een markt die onder druk staat door onder meer lage prijzen en een nog altijd matige economische groei.

AkzoNobel liet vorige week weten dat het een eerste overnamevoorstel van PPG van de hand heeft gewezen. Het bedrijf vindt onder meer de prijs van bijna 21 miljard euro die de Amerikanen bereid waren op tafel te leggen, veel te mager. Een nieuw bod zou evenwel in de maak zijn.

Kredietwaardigheid

Over de stappen die AkzoNobel zelf zegt te overwegen om aandeelhouders meer waar voor hun geld te bieden, is Fitch evenmin te spreken. Het bedrijf bracht vorige week voortijdig naar buiten dat het al langer studeert op de mogelijkheden om zijn speciaalchemiedivisie af te splitsen via een verkoop of beursgang.

Fitch wijst erop dat de chemietak goed is voor een derde van de omzet, maar een groter deel van de winst voor zijn rekening neemt. Ook omdat de opbrengst van een eventuele verkoop waarschijnlijk geheel naar de aandeelhouders vloeit, voorziet de kredietbeoordelaar nadelige gevolgen voor de kredietwaardigheid van AkzoNobel.