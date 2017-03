ING verhoogde het koersdoel voor AkzoNobel van 65 naar 80 euro per aandeel, het advies blijft hold.

Naar verluidt zou PPG hard bezig zijn aan een verbeterd bod op AkzoNobel nadat het eerdere voorstel van 21 miljard euro werd verworpen door de Nederlandse branchegenoot omdat dat te laag en problematisch zou zijn. AkzoNobel is op zijn beurt bezig zich te wapenen tegen een overname door de speciaalchemiedivisie af te stoten en te kijken naar overnames.

Afsplitsen

ING voorziet verschillende scenario's voor AkzoNobel. Het bedrijf kan de speciaalchemietak afsplitsen en als apart bedrijf naar de beurs brengen. PPG kan ook met een verbeterd bod komen van maximaal 88 euro per aandeel, wat volgens ING moeilijk te weerstaan zou zijn. Dan is er nog de mogelijkheid dat AkzoNobel de speciaalchemietak direct verkoopt aan een koper. ING hangt een waarde aan de speciaalchemietak van 9,3 miljard euro.

De bank is van mening dat een fusie van PPG en AkzoNobel wel strategische logisch zou zijn, ondanks wat overlap en mogelijke kartelbezwaren in met name Europa. Het fusieconcern zou namelijk meer prijskracht hebben en synergievoordelen kunnen bieden.

Overnames

AkzoNobel zou naar overnames kijken om zo een minder makkelijke overnameprooi te worden. Het Amerikaanse coatingsbedrijf Axalta wordt genoemd als potentiële kandidaat. ING stelt dat het een goede fit zou zijn voor AkzoNobel.

Het aandeel AkzoNobel sloot donderdag op een koers van 75,09 euro.