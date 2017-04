Kamp ondersteunt 'krachtig optreden' van AkzoNobel

Volgens de bewindsman blijft Akzo de belangen op de lange termijn van het concern centraal stellen. Dit in tegenstelling tot hedgefonds Elliott Advisors dat eind 2016 in aandelen AkzoNobel is ingestapt en zich volgens Kamp sindsdien zeer activistisch opstelt.

AkzoNobel kreeg het aan de stok met een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott. Zij willen dat president-commissaris Antony Burgmans wordt weggestuurd en hebben het verf- en chemieconcern opgeroepen daarvoor een buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Volgens Kamp is de onrust die dit soort aandeelhouders creëert niet in het belang van werknemers, klanten en andere aandeelhouders en bevestigt dit ook zijn zorgen over de gang van zaken.