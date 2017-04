'Stevige ambitie AkzoNobel'

Vooral de margedoelstelling noemt Van Beek ,,flink". Akzo verhoogde de financiële richtlijnen voor 2020. Bij Paints and Coatings mikt Akzo op een winstmarge van 15 procent. Het rendement op investeringen moet daarnaast boven de 25 procent uitkomen. Bij Specialty Chemicals moet de marge naar 16 procent en moet op geïnvesteerd kapitaal meer dan 20 procent winst worden gemaakt.

Ook benadrukte Van Beek dat Akzo haast maakt met de afsplitsing van zijn speciaalchemietak. Dit is vooral vanwege de overnamepogingen van de Amerikaanse verfreus PPG Industries. Van Beek zette Akzo neer als ,,opgejaagd wild". Verder is hij benieuwd naar de nieuwe financiële doelstellingen van het bedrijf nadat de splitsing een feit is.

Ook moet Akzo volgens hem uitkijken dat het niet de ogen sluit voor eigen kansen op het gebied van overnames. ,,Laat je kansen liggen dan bestaat de kans dat je zelf slachtoffer wordt", aldus Van Beek, die daarmee de eerdere waarschuwingen van PPG Industries aan het adres van Akzo herhaalde.

ING maakte in een rapport kenbaar dat de resultaten van het concern in het eerste kwartaal sterk waren. Zowel het bedrijfsresultaat als de omzet viel hoger uit dan waarde marktvorsers rekening mee hielden. Volgens de bank heeft PPG nog altijd ruimte om zijn eerdere bod van 90 euro per aandeel te verhogen, waarmee het voor Akzo alsmaar lastiger wordt om PPG van het lijf te houden. ING handhaafde zijn hold-advies op Akzo.

Het aandeel Akzo noteerde woensdag na een uur handelen 0,9 procent in de plus op 79,10 euro.