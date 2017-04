Akzo mikt op verbetering bij speciaalchemietak

Vanlancker deed die ambitie woensdag uit de doeken in een toelichting op de strategie-update van het bedrijf in Londen. Enerzijds moeten de operationele kosten bij het onderdeel met 150 miljoen euro omlaag. Daarnaast mikt het bedrijf op het verlagen van het werkkapitaal met 100 miljoen tot 150 miljoen euro en een snellere groei.

Nog altijd is niet bekend of Specialty Chemicals wordt verkocht of als zelfstandig bedrijf naar de beurs wordt gebracht. Volgens analisten zou het onderdeel rond de 10 miljard euro moeten opleveren. Het leeuwendeel van de opbrengsten zal terugvloeien naar aandeelhouders. De afsplitsing stond volgens het concern al langer op de agenda, ook al voordat het Amerikaanse PPG Industries met een grote zak geld op de stoep stond om de zaak over te nemen.

Juist het gegeven dat al langer over een splitsing van het bedrijf wordt gesproken, maakt volgens Akzo dat het tijdspad van maximaal twaalf maanden ,,uitdagend maar haalbaar" is. Financieel directeur Maëlys Castella benadrukte dat het bedrijf daarvoor al banken en adviseurs in de arm heeft genomen.

AkzoNobel liet het niet na om aandeelhouders er nogmaals op te wijzen dat het zelf het beste meerwaarde voor aandeelhouders kan creëren. Volgens het bedrijf is er in de toekomst ook zeker nog ruimte voor acquisities. Bij een eventuele grote overname zal het bedrijf evenwel de hand op moeten houden bij aandeelhouders. Kleinere overnames kan het bedrijf doen zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.