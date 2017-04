De druk werd door PPG afgelopen weken verhoogd. Het geduld is op: uiterlijk 1 juni ligt er een nieuw bod, of verf- en chemiebedrijf AkzoNobel instemt of niet.

Volgens Jeffries is het bod ter waarde van €24 miljard zodanig dat AkzoNobel op het bod in kan gaan.

Twee keer wees het verf- en chemiebedrijf een Amerikaanse bod af: ze waardeerden AkzNobel te weinig, bovendien kan het bedrijf goed zelfstandig verder, aldus topman Ton Bürchner.

Om tafel

De aandeelhouders van AkzoNobel komen dinsdagmiddag bijeen in Amsterdam. Daar wordt gesproken over het voorstel van enkele aandeelhouders waaronder Elliott Management om president-commissaris Burgmans af te zetten. Ook zullen ze het bod bespreken.

Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) echter biedt het maandag verhoogde bod bij €96,75 per aandeel AkzoNobel, tegen €90 eerder, voldoende om met de Amerikanen aan tafel te gaan.

Meer waarde

PPG Industries heeft slimme gehandeld door een dag voor de jaarvergadering van AkzoNobel het overnamebod voor de tweede keer te verhogen en maximaal druk te zetten, aldus analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen.

Zakenbank Goldman Sachs verhoogde net als Deutsche Bank het koersdoel voor het verfbedrijf vanwege de sterke kans op omzetstijgingen.

