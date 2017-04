premium

Causeway 'extreem teleurgesteld' in AkzoNobel

34 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Causeway Capital Management is ,,extreem teleurgesteld'' in de weigering van AkzoNobel om een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Dat schrijven ze in een brief aan de raad van bestuur en raad van commissarissen van het verf- en chemiebedrijf.