Ook belager PPG krijgt het woord, net als de ondernemingsraad.

Dat blijkt uit een mededeling van de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam. In totaal zullen bij de speciaal belegde zitting van aanstaande maandag 22 mei liefst elf partijen met hun advocaten de rechtbank het woord nemen.

Showproces

Onlangs mondde een soortgelijke zaak van Talpa versus TMG uit in een showproces, waarbij ook de nodige retoriek te beluisteren viel.

De activistische aandeelhouder Elliott spande de zaak aan, nadat AkzoNobel weigerde om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om beleggers te laten stemmen over het ontslag van zijn president commissaris Antony Burgmans. Die moet weg van Elliott, omdat hij ondanks drie biedingen niet wil praten met PPG, de concurrent van AkzoNobel die het bedrijf voor €96,75 per aandeel wil kopen. Een deel van de aandeelhouders heeft zeer vocaal laten weten daar ontevreden over te zijn.

Boekje te buiten

Onder die aandeelhouders een zestal dat zich nu heeft aangesloten bij Elliott, dan wel spreekrecht heeft gekregen. Inzet van de rechstzaak zal zijn of de Ondernemingskamer net als Elliott van mening is dat de commissarissen van AkzoNobel hun boekje te buiten gaan op gebied van corporate governance, of niet.

Van de zaak kan veel afhangen. PPG lijkt betere kansen te hebben om een eventueel vijandig bod op AkzoNobel succesvol voort te zetten, wanneer Elliott wint en er een stemming over het lot van Burgmans komt, of wanneer de OK een extra, onafhankelijke commissaris benoemd.

PPG moet uiterlijk 1 juni een biedingsdocument ter goedkeuring voorleggen aan toezichthouder AFM.

PPG is formeel geen partij in de rechtszaak, maar voert het woord als belanghebbende. Ten minste één aandeelhouder is wel formeel partij, en heeft zich anagesloten bij Elliott.