'Kans op overname AkzoNobel kleiner geworden'

Volgens analisten van de bank heeft PPG eigenlijk nog maar één optie: een vijandig bod. En die strategie zou ,,significante risico's'' met zich meebrengen voor de Amerikanen, vooral omdat er dan allemaal beschermingsmechanismen bij AkzoNobel in werking treden. ING sluit een vijandig bod niet uit, maar acht het waarschijnlijker dat Akzo zelfstandig blijft.

KBC merkte in een rapport eveneens op dat een eventueel vijandig bod door PPG tamelijk ingewikkeld zou zijn, aangezien het waarschijnlijk een tijd duurt om een dergelijke overnamedeal goedgekeurd te krijgen door toezichthouders. En dan is het weer de vraag wat Akzo in de tussentijd gaat doen. Die zouden ook zelf overnames kunnen nastreven, aldus KBC. De mening van KBC is door de uitspraak van de Ondernemingskamer overigens niet fundamenteel gewijzigd.

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam wees maandag alle eisen van een groep opstandige beleggers, die openstaan voor een overname van Akzo door PPG, af. PPG heeft nu nog maar enkele dagen de tijd om een biedingsbericht in te dienen bij de Autoriteit Financiële Markten. Het bedrijf is onlangs wel naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven gestapt om de deadline van 1 juni te verschuiven.

ING blijft bij zijn hold-advies voor Akzo, met een koersdoel van 80 euro. KBC handhaaft voorlopig het oordeel accumulate, met een koersdoel van 85 euro. Akzo was dinsdagmorgen na een uur handelen de grootste daler in de AEX met een min van 1,4 procent, op 75,28 euro