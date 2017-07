Dat meldt het bedrijf woensdag in een persbericht. De ingenieur Büchner werkte sinds 2012 bij het Nederlandse bedrijf.

,,Het was voor mij een bijzonder moeilijk besluit om te nemen, maar mijn focus moet nu op mijn gezondheid zijn", aldus ceo Büchner in de verklaring.

Onder vuur

Het concern ligt onder vuur van activistische aandeelhouders die meer waarde van het Nederlandse concern voor deze beleggers eisen. Büchner werkte de afgelopen maanden aan een strategie om het concern te vernieuwen. Het stoot een onderdeel af en deed overnames.

Büchner verzette zich heftig tegen de overnamepoging door branchegenoot PPG. Hij keerde zich tegen de zin van enkele belangrijke aandeelhouders en hield de deur dicht voor PPG en het activistische Elliott.

De bestuursvoorzitter besloot onder druk van de interesse van PPG het concern op te splitsen in een verf- en een chemiebedrijf om de winstgevendheid te vergroten. Dat proces zal door Vanlancker worden voortgezet.

'Significante verbetering'

Büchner, die in 2012 ceo Hans Weijers verving en kort daarna wegens oververmoeidheid tijdelijk moest terugtreden, wordt nu opgevolgd door de Belg Thierry Vanlancker. Hij was tot voor kort verantwoordelijk was voor de divisie Specialty Chemicals binnen AkzoNobel.

De vertrekkende topman heeft volgens president-commissaris Burgmans van AkzoNobel zorg gedragen voor een ,,significante verbetering" van de prestaties van het bedrijf.

Druk opgevoerd

AkzoNobel wordt na de eerste overnamepoging van PPG door de activistische aandeelhouder Elliott voor de rechter gedaagd. Ook via media en andere aandeelhouders werd de druk op de bestuurstop, inclusief de president-commissaris, opgevoerd.

Op 27 juli dient een volgende juridische procedure, waarbij Elliott onder meer het vertrek van Burgmans wil afdwingen.

De Brabander Büchner kwam van het Zwitserse Sulzer, een producent van pompen en leidingen voor onder meer olieplatforms, die hij in enkele jaren naar een hogere omzet bracht.

'Geen alphamannetje'

AkzoNobel prees destijds zijn Aziatische werkervaring, nodig voor de expansie van het Nederlande concern. InIndonesië, Maleisië en Singapore maakte de Nederlander zijn eerste grote carrièrestappen in de olie- en gasindustrie. Hij werkte enige jaren in China.

'Geen alphamannetje. Intelligent. Aimabel. Operationeel sterk. Maar ook een topman die de blik naar buiten soms wat mist', zo werd Büchner recent getypeerd door mensen in zijn omgeving.