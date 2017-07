De activistische aandeelhouder sprak donderdag zijn „grote zorgen” uit over de strategie van ’s werelds grootste mijnbouwer die bijna $4 miljard steekt in te ontwikkelen mijnen met kalium voor zijn kunstmestproductie. BHP denkt dat de behoefte daaraan tegen 2040 zal verdubbelen.

’Meer vraag’

BHP Billiton, met $30,9 miljard jaaromzet in 2016 en donderdag $100 miljard marktwaarde, erkent hiermee anticyclisch te beleggen. Met de bestuurstop verwacht door zijn investering juist te anticiperen op die groeide behoefte aan mest komende jaren.

Elliott strijdt al langer over de winstgevendheid van de koers van BHP voor aandelen, de mest-aanval is de laatste in een rij.

Paul Singer, topman van hedgefonds Elliott Foto: Bloomberg

’Rampzalig’

De nieuwste investering noemt deze aandeelhouder als catastrofaal, Elliott Management vergelijkt die met de opkomst en val van schalieprijzen in de Verenigde Staten. Daar stak BHP $30 miljard in, zijn huidige activiteiten zijn volgens Elliott een ’rampzalige’ $6,5 miljard.

Elliott eist bij AkzoNobel meer aandeelhouderswaarde, en probeert deze maand via een juridische procedure onder andere president-commissaris Burgmans te laten vertrekken.

