Blik op koers nieuwe topman AkzoNobel

Het vertrek van topman Ton Büchner om gezondheidsredenen wakkert volgens kenners de speculatie over de toekomst van het verf- en chemiebedrijf aan. Zijn opvolger Vanlancker was tot voor kort eindverantwoordelijke bij de divisie Specialty Chemicals. Over zijn opvolger is tot op heden nog niets bekend.

AkzoNobel benadrukte bij het vertrek van Büchner dat de splitsing van het bedrijf gewoon doorgaat. Onder druk van de avances van PPG besloot AkzoNobel zich op te splitsen in een verf- en een chemiebedrijf om de winstgevendheid te vergroten en meer terug te geven aan aandeelhouders. PPG-topman Michael McGarry zei onlangs nog dat de Amerikanen niet van plan zijn een nieuwe bod te doen op AkzoNobel, na het vertrek van Büchner.

Kort geding

De activistische investeerder Elliott eist nog altijd dat het bedrijf een buitengewone vergadering van aandeelhouders belegt waar het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans wordt voorgesteld. Via een kort geding hoopt Elliott meer invloed af te dwingen bij AkzoNobel.

Akzo zal het tweede kwartaal van het jaar hebben afgesloten met een omzet van ruim 3,9 miljard euro, aldus het gemiddelde van de door AkzoNobel zelf gepolste analisten. Daarmee zou het concern een omzetgroei op jaarbasis in de boeken zetten van meer dan 6 procent. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting 652,6 miljoen euro bedragen. Onder de streep zal meer dan 320 miljoen euro overblijven.