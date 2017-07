'Meerdere investeerders azen op Akzo-tak'

Ook Advent International en Apollo Global Management zouden overwegen een bod uit te brengen. De divisie zou meer dan 9 miljard euro op moeten leveren voor AkzoNobel.

Akzo wil Specialty Chemicals afstoten om extra waarde te creëren voor aandeelhouders. Die roeren zich sinds de Amerikaanse branchegenoot PPG tevergeefs aanklopte voor een overname van het hele bedrijf.

Donderdag treffen activistische aandeelhouders onder aanvoering van Elliott Advisors Akzo voor de rechter in Amsterdam in een poging agendapunten toe te voegen aan een aandeelhoudersvergadering. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

De chemietak behaalde vorig jaar een omzet van 4,8 miljard euro, een derde van de totale opbrengsten van AkzoNobel. Het onderdeel leverde een bijdrage aan de brutowinst (ebitda) van bijna 1 miljard euro, dat is bijna de helft van het totaal.