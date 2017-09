premium

PPG voelt gevolgen van natuurgeweld

31 min geleden

PITTSBURGH (AFN) - De Amerikaanse verfproducent PPG Industries heeft de afgelopen periode veel last gehad van natuurgeweld. Orkanen in het zuiden van de Verenigde Staten en aardbevingen in Mexico hadden in het derde kwartaal een averechts effect op de winst dat kan oplopen tot omgerekend ruim 20 miljoen euro.