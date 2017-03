De producent van specialistische metalen zag zijn omzet in het vierde kwartaal met 8 procent stijgen, waar analisten rekenden op een plus van 5 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 210 procent tot 30 miljoen euro en dat was maar liefst 76 procent boven de verwachtingen. AMG denkt de winstgevendheid dit jaar op peil te houden.

ING heeft AMG op zijn kooplijst staan met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.45 uur ruim 10 procent hoger op 26,60 euro.