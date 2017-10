AND presenteert Map Fusion op show Parijs

Vorige maand kondigde AND aan te gaan samenwerken met Continental. De data die door sensoren van de Duitse leverancier voor de auto-industrie worden verzameld, kan AND gebruiken om zijn kaarten te verbeteren. Daarnaast kunnen de kaarten in auto's door de samenwerking sneller en vaker worden geüpdatet. AND zal deze technologie nu presenteren aan de Franse auto-industrie.

AND test momenteel al de integratie van gegevens die door Continentals eHorizon Map API worden verzameld via zijn Map Fusion dienst. Volgend jaar gaan de beide bedrijven een grotere test uitvoeren met een commerciële vloot voertuigen.