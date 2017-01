Indonesië zet koers Aperam onder druk

Nikkel is een metaal dat wordt gebruikt bij het maken van roestvrij staal. Door het bericht uit Indonesië zakte de nikkelprijs op de grondstoffenmarkt met dik 5 procent naar het laagste niveau sinds september. Dit kan de vraag naar roestvrij staal op korte termijn drukken in afwachting van lagere prijzen.

Elders in Europa verloren gespecialiseerde staalbedrijven ook opeens flink aan beurswaarde. Zo leverde het Finse Outokumpu in Helsinki 9 procent in en werd het Spaanse Acerinox 7 procent minder waard in Madrid.