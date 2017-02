Topman Timoteo Di Maulo van Aperam sprak van financiële records. De winst van Aperam bedroeg 214 miljoen dollar, het hoogste resultaat sinds het bedrijf op eigen benen staat. Het bedrijfsresultaat (ebitda) in het vierde kwartaal bedroeg 133 miljoen dollar. Daarmee presteerde het bedrijf iets beter dan kenners over het algemeen hadden verwacht.

Omzet lager

De omzet van Aperal kam in het vierde kwartaal uit op 1,1 miljard dollar, tegenover ruim 1 miljard dollar een jaar eerder. Over het hele jaar viel de omzet wel lager uit dan een jaar eerder.

Aperam verscheepte 457.000 ton roestvrij staal. Dat was net zo veel als een kwartaal eerder, maar minder dan de 476.000 ton die in het vierde kwartaal van 2015 werd verscheept. Over het hele jaar genomen ging het tonnage wel omhoog.

De schuld van het bedrijf daalde naar 154 miljoen dollar eind december. In het lopende kwartaal verwacht het bedrijf dat de schuld wel iets zal oplopen. Het bedrijfsresultaat zal in het eerste kwartaal van het jaar naar verwachting een stijging zal laten zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016.