Aperam rondt aandeleninkoopprogramma af

De afgelopen maarden is in totaal voor ruim 98,4 miljoen dollar aan stukken teruggekocht, waar bij aankondiging sprake was van een totale waarde van maximaal 100 miljoen dollar. De 2 miljoen eigen aandelen die Aperam hiermee verkreeg zijn nu ingetrokken. Daardoor bedraagt het totaal aan uitstaande aandelen vanaf nu een kleine 77,4 miljoen.