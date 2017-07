Winstalarm roestvrijstaalbedrijf Outukumpu

Volgens het bedrijf stond het resultaat onder druk door lagere productievolumes en leveringen van de legering ferrochroom vanwege langer dan voorziene onderhoudswerkzaamheden. Ook had de onderneming te kampen met nadelige gevolgen van lagere grondstofprijzen. Wel stelde Outukumpu dat de onderliggende vraag naar roestvrijstaal gezond zal blijven.

Op de beurs in Helsinki viel het bericht in slechte aarde. Het aandeel Outukumpu dook 5,7 procent in het rood. Ook branchegenoten hadden last van de winstwaarschuwing. Zo zakte Acerinox in Madrid 1,6 procent en in Amsterdam verloor Aperam 0,5 procent. De in Amsterdam genoteerde staalproducent ArcelorMittal zag een deel van zijn flinke koerswinst van eerder op de dag in rook opgaan, maar stond nog altijd 1,5 procent hoger.