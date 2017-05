Experts controleren het functioneren van de seinen, wissels, bovenleidingen, overwegbeveiliging en andere kritieke onderdelen van het tramsysteem. De inspecteurs controleren en beheren zowel de SUNIJlijn (Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein) en de toekomstige Uithoflijn.

De opdracht is verstrekt door de provincie Utrecht en wordt uitgevoerd bij Regio Tram Utrecht (RTU). Er is een optie tot verlenging van de order met nog eens vier jaar opgenomen in het contract.