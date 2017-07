Arcadis: dalende resultaten en overname

De bruto-omzet bedroeg in de eerste zes maanden ruim 1,6 miljard euro, een afname met 2 procent in vergelijking met vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte met 8 procent tot 100 miljoen euro en de netto operationele winst ging met 14 procent omlaag tot 47 miljoen euro. Arcadis heeft onder meer te kampen met de zwakkere marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie.

Het bedrijf meldde verder dat het in Noord-Amerika zakelijk dienstverlener E2 ManageTech overneemt. Bij dat in 1998 opgerichte bedrijf werken 55 mensen in de VS en Canada. Er werd geen overnamesom gemeld.

Tij keren

Arcadis is bezig met maatregelen om het tij te keren, waarbij onder meer het werkkapitaal wordt verlaagd en meer focus wordt gelegd op klanten. Volgens Arcadis is na drie jaar van krimp weer groei te zien op de Noord-Amerikaanse markt en is de orderontvangst bij de meeste onderdelen gegroeid. Wel blijft het bedrijf voorzichtig over de marktomstandigheden in Brazilië en het Midden-Oosten.

Topman Peter Oosterveer verklaarde in een toelichting dat de ontwikkelingen in de eerste helft hem vertrouwen geven dat in de tweede jaarhelft vooruitgang geboekt zal worden door Arcadis en dat het bedrijf goed gepositioneerd is om winstgevende groei te realiseren in de komende jaren. De onderneming zal op 21 november met een strategie-update komen.