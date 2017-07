'Groei in VS goed nieuws voor Arcadis'

Volgens ING is het Arcadis in het tweede kwartaal gelukt om dit allebei te realiseren, zo concludeerde de bank in een rapport over het advies- en ingenieursbureau.

De verwachtingen voor het hele jaar, waarbij Arcadis zich vooral richt op de bedrijfsvoering, noemde ING positief. Volgens de bank moet het voor Arcadis ook goed mogelijk zijn om de kosten verder omlaag te krijgen. Daarmee zou de winstgevendheid een oppepper krijgen. Arcadis zelf voorziet een opleving van zijn resultaten in vrijwel alle marktsegmenten.

Verder benadrukten de kenners dat de schuld aan het einde van het jaar substantieel lager zal uitvallen, geholpen door diverse mijlpaalbetalingen die de kasstroom positief zullen ondersteunen.

ING handhaafde naast zijn koopadvies ook het koersdoel van 20 euro voor Arcadis. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.20 uur 12,7 procent in de plus op 17,41 euro. Daarmee was Arcadis veruit de sterkste stijger op het Damrak.