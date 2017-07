'ASMI hard omlaag na koersval dochter'

ASM Pacific Technology zag in Hongkong tussentijds circa 12 procent van zijn beurswaarde in rook op gaan, na een verklaring van topman Lee Wai Kwong over zwakkere marktomstandigheden. De boekingen bij ASM Pacific liggen in het derde kwartaal waarschijnlijk op hetzelfde niveau als een in het tweede kwartaal of laten hooguit beperkte groei zien, zo verwacht Lee.

Eerder op de dag zakte ASM Pacific tot 15 procent in het rood. Het gaat om de grootste koersval voor het Aziatische aandeel sinds 2009. De afgelopen maanden won ASM Pacific juist nog sterk in waarde.

Grootste daler

ASMI kwam dinsdag nabeurs zelf tevens met cijfers naar buiten. Die waren volgens de analist van Kepler Cheuvreux echter ,,solide''. Het chipbedrijf heeft zijn record aan nieuwe orders uit het begin van het jaar in het tweede kwartaal verder aangescherpt. De omzet en winst deden ook een flinke stap vooruit.

Het aandeel ASMI noteerde woensdag na ongeveer een uur handelen 8,4 procent lager op 50,94 euro. Daarmee was ASMI met afstand de grootste daler in de MidKap. Branchegenoot BE Semiconductor Industries speelde in het kielzog van ASMI 3,5 procent aan beurswaarde kwijt.