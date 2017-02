Krzanich zei tijdens een persconferentie in het Witte Huis dat de voorgenomen uitbreiding betekent dat in Chandler ook de geavanceerde 7-nanometer chips kunnen worden gemaakt. De nieuwbouw daarvoor is over drie of vier jaar klaar. Het project levert 3000 nieuwe banen op.

Intel, dat wereldwijd 106.000 mensen in dienst heeft, liet vorige maand weten in 2017 ongeveer 12 miljard dollar te gaan spenderen aan nieuwe fabrieken en apparatuur. Dat is 2 miljard meer dan vorig jaar.