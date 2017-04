TSMC is de belangrijkste producent van chips voor de iPhones van Apple, maar is minder dominant bij de chips voor Android-telefoons waar de meeste telefoons op draaien. En juist het conglomeraat Samsung, dat ook chips maakt, heeft daar belangrijke contracten afgesloten. Verder kunnen de komende maanden onder meer grote voorraden bij klanten en een zwakkere vraag naar telefoons de prestaties van TSMC blijven drukken.

In het eerste kwartaal groeide de winst van TSMC wel, tot 87,6 miljard Taiwanese dollar (circa 2,7 miljard euro). Maar dat was minder dan analisten hadden voorspeld. TSMC, een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, had eerder al naar buiten gebracht dat de opbrengsten in het eerste kwartaal uitkwamen op 234 miljard Taiwanese dollar.