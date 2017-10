Flinke omzetgroei voor Texas Instruments

Texas Instruments zette in het derde kwartaal voor 4,1 miljard dollar aan opbrengsten in de boeken. Een jaar eerder was dat nog een kleine 3,7 miljard dollar. De winst kwam uit op 1,3 miljard dollar, van een kleine 1 miljard dollar vorig jaar. Texas Instruments profiteerde van een sterke vraag naar zijn producten in zowel de industriële sector als de automotive sector.

Het bedrijf verwacht dat de omzet in het huidige kwartaal uitkomt in een bandbreedte van 3,6 miljard dollar tot 3,9 miljard dollar. De range voor de winst per aandeel is 1,01 dollar tot 1,15 dollar, incusief een belastingbate.