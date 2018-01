premium

Dieprode cijfers Qualcomm door belastingen

48 min geleden

SAN DIEGO (AFN) - Het Amerikaanse chipconcern Qualcomm heeft over het afgelopen kwartaal een miljardenverlies in de boeken gezet. Het bedrijf, dat nog altijd rekent op een snelle afronding van de overname van het Nederlandse NXP Semiconductors, zette eenmalig een bedrag van 6 miljard dollar opzij vanwege de nieuwe belastingregels in de VS.