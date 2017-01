'Uitspraak Kifid beheersbaar voor ASR'

ASR verloor een woekerpoliszaak bij de geschillencommissie. De verzekeraar moet hierdoor mogelijk rond de 7000 euro aan te veel in rekening gebrachte kosten terugbetalen aan een klant met een zogeheten Falcon Levensplan.

Claimorganisaties ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl, die werken aan collectieve procedures, spreken van een belangrijke uitspraak omdat deze richtinggevend kan zijn voor andere gedupeerden met een soortgelijke polis. Van het betreffende product zijn er in Nederland circa 220.000 verkocht.

De kenners van KBC wijzen er onder meer op dat ASR kan profiteren van een ,,tegenstrijdige, dat wil zeggen gunstige'' uitspraak van een Nederlandse rechtbank in een soortgelijke zaak. KBC gelooft dat deze uitspraak meer gewicht heeft dan die van Kifid.

Hold-advies

Daar komt bij dat, zelfs al zou ASR het genoemde aantal producten hebben verkocht, deze waarschijnlijk niet allemaal naar de rechter gaan. KBC stipt onder meer aan dat de neiging om te claimen in dit soort zaken over het algemeen laag is. Daarnaast is het niet duidelijk of de door de claimorganisaties genoemde 7000 euro een nauwkeurig getal is en of het representatief is voor de gemiddelde schade van de gehele groep.

KBC heeft een hold-advies op ASR, dat dinsdag omstreeks 09.25 uur 0,9 procent lager stond op 25,70 euro.