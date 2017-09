First Investments biedt vermogensbeheerdiensten aan een aantal pensioenfondsen en heeft een beheerd vermogen van ruim 550 miljoen euro. De teamleden van First Investments treden allen in dienst bij ASR Vermogensbeheer.

De deal vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en wordt naar verwachting eind 2017 afgerond.