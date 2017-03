Orderboek Avantium voor beursgang vol

Met de beursgang wordt 90 miljoen euro opgehaald, exclusief een verhogingsoptie en een overtoewijzingsoptie. Avantium biedt iets meer dan 8,1 miljoen nieuwe aandelen aan plus nog een handjevol bestaande aandelen van het management. De biedprijs is vastgesteld op 11 euro per aandeel.

Met de opbrengsten wordt een nieuwe fabriek voor duurzaam plastic gefinancierd, die Avantium samen met het Duitse chemieconcern BASF gaat bouwen in de haven van Antwerpen. Verder wordt geïnvesteerd in enkele andere projecten in ontwikkeling, zoals een techniek om uit houtsnippers suiker te winnen.