De kenners vermoeden dat de financiële markten de Synvina-samenwerking van Avantium een kans op succes geven van 50 procent. Er is echter geen geloof in de Zambezi en Mekong projecten, zo merken ze op. Opwaarts potentieel zit er in het inprijzen van ontwikkelingsvoortgang in deze twee projecten.

Het aandeel Avantium sloot dinsdag op 10,81 euro.