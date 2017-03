Meer winst voor bouwbedrijf VolkerWessels

VolkerWessels boekte een nettowinst uit voortgezette activiteiten van 103 miljoen euro, 21 procent meer dan in 2015. De omzet nam met 3 procent toe tot 5,5 miljard euro. De orderportefeuille was eind vorig jaar goed voor 8,2 miljard euro aan toekomstige omzet. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder. Niet eerder had het bedrijf zo veel werk op de plank liggen.

Het herstel van de Nederlandse bouw- en vastgoedmarkt zette in 2016 door. Dat resulteerde in een stijging van de omzet in dat segment met 11 procent tot ruim 1,9 miljard euro. Infrastructuurprojecten op eigen bodem brachten een kleine 1,4 miljard euro in het laatje, een fractie minder dan in 2015. Energie- en telecomprojecten waren goed voor 649 miljoen euro aan opbrengsten, een groei van 10 procent.

Omzet

In het Verenigd Koninkrijk zag VolkerWessels de omzet met 3 procent aandikken. Omgerekend in euro's was evenwel sprake van een daling met 9 procent. Dat komt doordat het pond sterk onderuit is gegaan na het brexit-referendum in juni. Verder heeft het bedrijf volgens topman Jan de Ruiter ,,op dit moment'' geen last van het voorgenomen vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Aan voorspellingen voor 2017 waagde VolkerWessels zich niet. Het bedrijf ging evenmin in op zijn toekomstplannen. Onlangs werd bekend dat het de mogelijkheden voor een beursgang bestudeert.