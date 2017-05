BAM werkt met Delftse start-up aan hyperloop

De hyperloop, een idee van de Amerikaanse miljardair en Tesla-oprichter Elon Musk, moet het mogelijk maken passagiers over land grote afstanden te laten afleggen met snelheden van meer dan 1000 kilometer per uur. Het plan is om capsules in een bijna-vacuüm door een buis te laten zweven door middel van magneten.

De testfaciliteit in Delft wordt de eerste in zijn soort van Europa. Het betreft een proefopstelling met een lengte van 30 meter. Dat is voldoende om op lage snelheid de meest kritische systemen van de hyperloop te kunnen testen. Maar HARDT wil meer; binnen vier jaar moet een testtraject van meerdere kilometers zijn gerealiseerd.

HARDT, dat eerder dit jaar al een investering van drie ton van de Nederlandse Spoorwegen binnenhengelde, is opgericht door studenten van de TU Delft. Hun ontwerp voor de capsule voor de hyperloop werd in januari bekroond met de hoofdprijs in een wedstrijd in de Verenigde Staten die was uitgeschreven door Elon Musk zelf.

Innovatie speelt een cruciale rol in de toekomstplannen van BAM, benadrukte bestuursvoorzitter Rob van Wingerden. ,,Het realiseren van onze ambities vereist dat we investeren in nieuwe technologie en de samenwerking zoeken met innovatieve, ondernemende partners'', aldus de topman.