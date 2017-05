Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

BAM gaat school in Sheffield bouwen

48 min geleden

SHEFFIELD (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft via zijn Britse dochter een opdracht binnengesleept voor de bouw van een school in de stad Sheffield. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Met het project is een bedrag gemoeid van omgerekend 23,1 miljoen euro.