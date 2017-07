Britse bouwer Carillion keldert op beurs

Het aandeel kelderde in de vroege handel bijna 30 procent. Carillion kondigde aan dat de winst in de eerste helft van dit jaar lager zal uitpakken dan gedacht. Verder treedt bestuursvoorzitter Richard Howson af en zal hij opgevolgd worden door een tijdelijk topman. Howson blijft overigens nog wel voor een jaar verbonden aan Carillion om de transitie in goede banen te leiden. Daarnaast wordt het dividend in 2017 geschrapt.

Het bedrijf gaat verder zijn activiteiten en kapitaalstructuur onder de loep nemen. Carillion gaat voor 125 miljoen pond aan bezittingen verkopen en stappen nemen om minder te hoeven lenen.