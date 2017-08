'Solide resultaten voor BAM'

Die winstmarge kwam in het eerste halfjaar uit op 1,7 procent. De marktvorsers van KBC verwachten dat dat aan het einde van het jaar 2,2 procent is en zijn hiermee iets positiever dan analisten in doorsnee. Ook voor de omzet en het gecorrigeerd resultaat voor belastingen over heel 2017 zien de KBC-specialisten het voor BAM zonniger in dan de gemiddelde analist.

De marktvorsers van ING zijn iets minder positief en wijzen erop dat het resultaat van BAM op de Nederlandse huizenmarkt redelijk teleurstellend is.

KBC en ING hanteren allebei een koopadvies voor BAM, de eerste met een koersdoel van 6,50 euro en de tweede met een koersdoel van 7 euro. Het aandeel BAM noteerde rond 10.20 uur 2 procent hoger op 5,36 euro.