Besi-topman ziet overname niet zitten

57 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Topman Richard Blickman van BE Semiconductor Industries (Besi) heeft geen interesse in een overname door een ander bedrijf. Dat zei hij woensdag op een bijeenkomst in Amsterdam.