Besi boekt sterke groei

Besi meldde dinsdag een omzet van 110,2 miljoen euro in het eerste kwartaal. Dat was 40 procent meer dan een jaar eerder en bijna een vijfde meer dan in het voorgaande kwartaal. De operationele winst steeg met 56 procent op kwartaalbasis, naar 30,8 miljoen euro. De nettowinst was met 24,3 miljoen euro bijna 50 procent hoger dan in de laatste drie maanden van vorig jaar.

Bestuursvoorzitter Richard Blickman wees erop dat de omzetgroei aan de verwachtingen van het bedrijf voldeed, terwijl de operationele winst sterker groeide dan voorspeld. De orderstroom zwol met 162 procent aan ten opzichte van het voorgaande kwartaal, tot 240 miljoen euro. Volgens Blickman staat Besi daarmee voor een sterke prestatie in de eerste helft van 2017.