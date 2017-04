Goldman Sachs groter in Besi

Beursagenda maandag



01:00

Veel Aziatische beurzen gesloten, Japan wel open



02:30

Japan: Inkoopmanagersindex industrie



09:00

Europese beurzen gesloten.



09:00

Nederland: Inkoopmanagersindex industrie



10:30

Aandeelhoudersvergadering BE Semiconductor Industries



14:30

VS: Consumentenuitgaven (maart)

15:45



VS: Inkoopmanagersindex

16:00



VS: Ondernemersvertrouwen (ISM), bouwuitgaven (maart)