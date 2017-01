BinckBank zou onduidelijke en misleidende reclame hebben gemaakt voor dochterbedrijf Alex, in de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014. Daarvoor werd het bedrijf eerder door toezichthouder AFM op de vingers getikt.

BinckBank nam in 2015 al een voorziening van 5,25 miljoen euro voor de kwestie. In de cijfers over het vierde kwartaal van 2016 zal BinckBank nog eens een bedrag van 2,75 miljoen euro moeten afboeken.