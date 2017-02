BinckBank loopt vertraging op met doelen

Van de vijf doelen voor de periode tot en met 2018 is alleen op het vlak van het geadministreerd vermogen voldoende vooruitgang geboekt. Op de andere vlakken loopt het bedrijf naar eigen zeggen achter. Daarbij gaat het onder meer om de groei van de transacties, het beheerd vermogen en het kostenniveau. ,,Het zal naar verwachting langer gaan duren om de beoogde doelstellingen te behalen'', aldus Binck.

Binck zag het aantal transacties van klanten in de laatste drie maanden van vorig jaar wel aantrekken ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Heel 2016 stond echter in het teken van fors dalende volumes, waardoor de onlinebroker aanzienlijk minder winst boekte dan in 2015.

Alex

BinckBank meldde maandag dat zijn klanten vorig kwartaal 2 miljoen transacties hebben uitgevoerd. Dat waren er 13 procent meer dan in het derde kwartaal en nagenoeg evenveel als een jaar eerder. In heel 2016 nam het aantal transacties met bijna een vijfde af, tot 7,7 miljoen.

Het beheerd vermogen bij dochteronderneming Alex zakte vorig kwartaal met 11 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Eind 2016 stond de teller op 1,3 miljard euro, wat een kwart minder was dan op 31 december 2015.

Nettowinst

De totale inkomsten van BinckBank zakten vorig jaar met 13 procent naar 147,7 miljoen euro. De gecorrigeerde nettowinst kwam met 30,5 miljoen euro 45 procent lager uit dan in 2015. De resultaten kwamen daarmee overeen met de verwachtingen van analisten.

BinckBank kampte in de eerste negen maanden van 2016 met beduidend zwakkere marktomstandigheden dan een jaar eerder. Daarbij lag het aantal transacties veel lager dan in 2015, onder meer doordat beleggers zowel voor als na het brexit-referendum heel terughoudend waren. Verder werkt het bedrijf aan een verandering van koers, met nieuwe spaar- en beheerproducten.

Slotdividend

Bestuursvoorzitter Vincent Germyns benadrukte in een toelichting dat de transformatie tijd kost, en dat de focus ,,op de lange termijn'' ligt. ,,Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de nieuwe richting van BinckBank op termijn waarde zal creëren'', stelde hij.

Het bedrijf stelt aandeelhouders een slotdividend voor van 0,19 euro per aandeel. Dat is een kwart minder dan een jaar eerder.