'Air France KLM en Shell favoriet'

Hoewel de balans nog steeds positief doorslaat, valt uit de beleggersbarometer van de onlinebroker op te maken dat het vertrouwen duidelijk is afgenomen.

De barometer staat voor februari op een niveau van 3,8 waar in januari nog 4,8 werd gepeild. In Nederland ligt het sentiment weliswaar boven het Europees gemiddelde op 4,3, maar Binck spreekt van ,,voorzichtigheid''. Zo houdt twee derde van de beleggers de politieke ontwikkelingen in de VS en Europa goed in de gaten omdat deze mogelijk voor een neerwaartse beweging kunnen zorgen. In de barometer scoorde Frankrijk overigens 5,2 en België en Italië respectievelijk 2,9 en 2,3.

Nederlandse beleggers zien Air France-KLM momenteel als favoriet aandeel, voor Shell en ArcelorMittal. Verder vallen volgens BinckBank ook de financiële fondsen op in de favorietenlijst, zoals ABN AMRO, Delta Lloyd en ING. Bij de minst favoriete aandelen gaan KPN en TomTom aan kop.

,,Opvallend is verder dat er ook een duidelijke groep beleggers is die Air France KLM en Shell juist van de hand zou doen'', aldus de broker. Qua sector is technologie momenteel favoriet, terwijl nutsbedrijven daar de rij sluiten.