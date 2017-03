BinckBank koopt fintech Pritle

De overnamesom van de geautomatiseerde online vermogensbeheerder wordt voor 7,5 miljoen euro in contanten voldaan en 5 miljoen euro in aandelen Binck. Pritle, dat onder het Binck-label wordt voortgezet, heeft circa 60 miljoen euro onder beheer van 6500 klanten. Er werken 28 mensen, die in dienst komen bij BinckBank.

Voormalig topman en oprichter van Pritle Thomas Bunnik gaat zich richten op de uitbreiding van de vermogensbeheerdienstverlening in Europa. Robo-adviseur Pritle is momenteel actief in Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland.

Pritle Holding werd in 2014 opgericht en verwierf in 2015 'fondsensupermarkt' Fundix. Die online vermogensbeheerder werd omgevormd tot de geautomatiseerde online vermogensbeheerder.