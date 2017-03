KBC wijst er wel op dat BinckBank een aanzienlijke kapitaalbuffer heeft. De mogelijkheden om die deels terug te geven aan de aandeelhouders zijn evenwel sterk afhankelijk van resultaatverbetering en van ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Omdat beide factoren erg onzeker zijn, houdt KBC daar voorlopig geen rekening mee. Het koersdoel voor BinckBank gaat omlaag van 6 euro naar 5,20 euro.

ING ging vrijdag specifiek in op de overname van Pritle door BinckBank. Positief, aldus de marktkenners. Zo krijgt de onlinebroker een start-upcultuur binnen, waarvan het concept en de technologie zijn bewezen. ING hanteert een hold-advies voor Binck.

Het aandeel zakte vrijdag in de vroege handel 2,4 procent tot 5,13 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de index voor kleine fondsen.