Beursplatform TOM stopt

TOM is een beurs in Nederland voor aandelen en opties en streeft naar een optimale marktwerking tussen beurzen. De aandeelhouders van TOM zijn ABN AMRO Clearing, onlinebroker BinckBank, IMC, Nasdaq en Optiver, die de afgelopen jaren verschillende malen financieel moesten bijspringen. Winst werd door TOM nooit gemaakt.

In oktober vorig jaar kondigden de aandeelhouders van TOM aan dat ze een strategische partner gingen zoeken, om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Dat is niet gelukt. De afbouw begint eind mei, dan wordt een start gemaakt met de migratie van posities. Klanten zullen daar niks van merken, aldus het bedrijf. Een einddatum waarop TOM volledig stopt is overigens nog niet bekend.

Kapitaaleisen

TOM voldoet naar eigen zeggen momenteel nog aan de kapitaaleisen die worden gesteld door toezichthouders, die zijn geïnformeerd over het afbouwen van het platform. Het stoppen van TOM kost zestien medewerkers hun baan.

TOM wordt sinds eind vorig jaar geleid door beursveteraan Hans Pieterse. Hij volgde destijds Willem Meijer op, die zeven jaar aan het roer van het bedrijf stond. Het bedrijf werd opgericht als concurrent van het destijds internationale beursbedrijf NYSE Euronext. Mede door TOM werden flinke prijsdalingen in de markt behaald.

Reclame

De huidige beursuitbater Euronext heeft nog een claim van bijna 14 miljoen euro tegen TOM lopen, vanwege inbreuk op de database van de beursexploitant en misleidende reclame.

BinckBank had een belang van iets meer dan 25 procent in TOM. De onlinebroker gaf bij de jaarcijfers al aan dat de waardering op TOM was teruggebracht naar nul.

Euronext is door TOM geïnformeerd over het afbouwen, zo liet het desgevraagd weten. Het beurshuis gaat TOM ,,helpen met het op een goede manier overzetten van de open interest posities naar de Euronext derivatenmarkt''.

Een woordvoerster van Euronext wilde over de claimprocedure alleen kwijt ,,dat deze nog loopt''.